Camion si ribalta in A7, riaperto dopo 7 ore il traffico

Il tratto dell'A7 tra Busalla e Bolzaneto in direzione Genova è stato chiuso per sette ore e poi riaperto a causa di un incidente autonomo che ha coinvolto un mezzo pesante. Un camion si è ribaltato perdendo il carico. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Aspi. L'unico ferito è il conducente del mezzo pesante, che è stato ricoverato in ospedale a Genova.

Aspi comunica che "il tratto sulla A7 Serravalle-Genova è stato riaperto poco prima delle 4" e "attualmente all'interno il traffico transita su una sola corsia per permettere le operazioni di ripristino e non si registrano turbative".



