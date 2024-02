Attivista 'Pecora nera' a giudizio per le minacce a Bassetti

Diego Costacurta, 52 anni, attivista del movimento "Pecora nera" di Sanremo è stato rinviato a giudizio con l'accusa di minacce per le esternazioni del 14 ottobre 2022, al Casinò di Sanremo, contro l'infettivologo Matteo Bassetti che stava presentando il proprio libro 'Il mondo è dei microbi. La nostra battaglia contro i nemici invisibili'.

Costacurta si trovava alla presentazione assieme ad altri manifestanti quando al termine dell'intervista ha gridato insulti e minacce come "Non ci dimentichiamo, ti veniamo a prendere".



