Arrestati con 800 grammi di cocaina per la movida rapallese

I carabinieri di Santa Margherita Ligure durante un servizio di controllo notturno sul territorio hanno arrestato due uomini sequestrandogli 800 grammi di cocaina destinati ai consumatori della movida rapallese.

Rapallo si conferma crocevia del consumo di coca nel Tigullio.

Lo stupefacente era già diviso in 73 dosi e pronto per essere consegnato, perciò i carabinieri oltre ai due arresti stanno svolgendo ulteriori indagini per identificare altri anelli della rete di spaccio e soprattutto da dove la cocaina provenga. I due arrestati, un operaio di 46 anni e un 31enne disoccupato senza fissa dimora, sono stati trasferiti nel carcere di Marassi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA