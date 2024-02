A 150 km all'ora in scooter nel centro di Genova con foglia rosa

Sfrecciava in scooter a 149 chilometri all'ora in una galleria del centro di Genova, 100 in più del limite di velocità consentito. La polizia locale ha fermato un giovane in possesso del foglio rosa facendo scattare il divieto di prendere la patente per almeno un anno. L'episodio è avvenuto nella galleria Colombo, dove il ragazzo è stato fermato da due pattuglie impegnate nei consueti controlli della velocità. Per il ragazzo, 26enne, titolare soltanto del foglio rosa, è scattata la sanzione e la segnalazione al prefetto per il divieto di conseguire la patente per almeno un anno come previsto dal Codice della strada. Nella stessa galleria gli agenti hanno fermato un altro motociclista 49enne che guidava in stato di ebbrezza.



