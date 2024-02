Sversamento in un rio ad Arenzano, intervengono vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco ad Arenzano (Genova) per lo sversamento di una sostanza biancastra segnalato nel rio San Martino. I pompieri hanno steso panne assorbenti per evitare che la sostanza si propagasse nell'alveo Sono intervenuti sul posto gli esperti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal), che hanno effettuato alcuni prelievi dell'acqua per capire di che sostanza si tratti e da dove sia fuoriuscita. Dai primi accertamenti non è escluso che qualcuno possa avere pulito una cisterna sversando il liquido nel rio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA