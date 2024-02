Sanità, Toti 'livelli essenziali assistenza crescono in Liguria'

"In Liguria crescono i livelli essenziali di assistenza di area ospedaliera e distrettuale e la sanità si conferma capace di dare risposte ai cittadini". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola commentano i punteggi assegnati dal Ministero della Salute ai livelli essenziali di assistenza (Lea) delle Regioni italiane.

Secondo la classifica stilata dal Ministero per quanto riguarda l'area distrettuale la Liguria passa dagli 85.02 punti del 2021 agli 86.81 del 2022 raggiungendo il sesto posto a livello nazionale. Per quanto riguarda invece l'area ospedaliera passa da 68,29 a 76,67, su questo capitolo la Liguria è una delle Regioni che fanno registrare una crescita maggiore dei punteggi nel 2022 rispetto al 2021.

"La sanità ligure si conferma ancora una volta capace di dare risposte concrete ai cittadini, nonostante le difficoltà causate non solo dalla pandemia, ma dalla necessità di recuperare le prestazioni forzatamente lasciate in attesa in quella fase, e nonostante le difficoltà di livello nazionale per quanto riguarda il personale. - sottolineano Toti e Gratarola - Anche di fronte a questo, i numeri certificano come i valori del 2022 per quanto riguarda l'area distrettuale, in cui rientrano specialistica ambulatoriale, assistenza territoriale e cure domiciliari, e l'area ospedaliera facciano registrare una crescita importante rispetto all'anno precedente".



