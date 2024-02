Prova a rubare in casa mentre proprietari dormono, arrestato

La polizia ha arrestato un albanese di 21 anni che aveva appena provato a mettere a segno un furto in una casa a Quarto. Le volanti sono intervenute in via Giorgio Chiesa dopo la segnalazione di un cittadino che aveva notato un uomo mentre scavalcava il muro di cinta del giardino di casa di un vicino e un altro, poco distante, che si guardava attorno.

Pochi attimi prima dell'arrivo degli agenti, il giovane dentro il giardino ha scavalcato la recinzione ed è scappato. A quel punto le due pattuglie intervenute si sono separate per bloccare le possibili vie di uscita, rintracciandolo in via Carrara accucciato dietro ad alcune auto mentre cercava di disfarsi di uno zaino. Dentro la sacca i poliziotti hanno trovato un cacciavite a taglio, una chiave a pappagallo, un paio di cesoie, uno scalpello ed un paio di guanti da lavoro. I proprietari dell'appartamento, presenti ma addormentati in casa durante i fatti, non si sono accorti di nulla ed hanno appreso del tentativo di furto solo ad arresto avvenuto.



