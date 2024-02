Porti: nuova strada per i tir diretti al terminal di Vado

È stata inaugurata una strada per facilitare l'accesso dei tir diretti in porto a Vado Ligure (Savona). La nuova viabilità, lunga circa 1 chilometro tra la via Aurelia e la galleria Carrara, permetterà di separare il traffico pesante diretto in porto dalla viabilità cittadina.

Nell'operazione urbanistica sono anche stati recuperati 120 nuovi parcheggi.

I lavori, appaltati alle aziende RTI Fincosit e Giuggia Costruzioni per un valore complessivo di 20 milioni, sono iniziati a fine 2021. Per scavalcare alcuni binari ed evitare un passaggio a livello è stato realizzato un viadotto lungo oltre 100 metri e molto complesso a causa della geometria del tracciato, che presenta due svolte opposte e pendenze variabili.

"L'inaugurazione odierna consente il raggiungimento di diversi obiettivi quali una più efficiente separazione del traffico pesante diretto in porto e nelle aree industriali da quello urbano, - evidenzia l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale in una nota - un miglioramento delle caratteristiche funzionali del tracciato e dell'illuminazione, l'eliminazione di un passaggio a livello creando un collegamento in quota per i veicoli e per i pedoni e il recupero di spazi funzionali adibiti a parcheggi pubblici e aree verdi".

"Siamo soddisfatti per l'entrata in funzione di un'opera che consente di separare il traffico urbano da quello portuale con ricadute positive sull'accessibilità ai nostri terminals per gli autotrasportatori. - commenta l'amministratore delegato di Vado Gateway e Reefer Terminal Santi Casciano - L'auspicio è che anche gli altri interventi volti al potenziamento delle infrastrutture circostanti, autostradali, stradali e ferroviarie, possano essere realizzati in tempi brevi e certi per supportare la crescita dei nostri terminals e l'attrattività del sistema portuale vadese".



