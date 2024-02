Migliora la donna accoltellata dal nipote a Riva Trigoso

Migliorano le condizioni della 57enne di Riva Trigoso accoltellata dal nipote: è stata estubata e resta ricoverata presso il reparto di rianimazione dell'ospedale San Martino di Genova. Secondo il bollettino del policlinico i medici potrebbero sciogliere la prognosi nei prossimi giorni.

Il nipote Cristian Frediani, 44enne, dopo la convalida della detenzione in carcere a Marassi è in attesa di una visita psichiatrica chiesta dagli avvocati difensori e concordata con il pubblico ministero. La difesa potrebbe anche chiedere una perizia medico legale per capire l'entità delle ferite inferte e quindi puntare a derubricare l'accusa da tentato omicidio a lesioni gravi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA