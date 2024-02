I Vigili del fuoco stanno operando per una fuga gas in via del Commercio a Genova Nervi. Il gas metano, fuoriuscito dalla conduttura montante di alimentazione del palazzo, ha completamente invaso l'intercapedine. I Vigili del fuoco hanno fatto sfollare in via precauzionale i 13 inquilini del condominio e stanno prestando assistenza al personale Ireti che sta effettuando il lavoro di ripristino della tubazione lesionata.



