Fine vita, iniziata la discussione della pdl in Liguria

È iniziata nella commissione Salute del Consiglio regionale della Liguria la discussione sulla proposta di legge per regolamentare il fine vita. È stata presentata da Pd, Lista Sansa, M5S e Linea Condivisa, con il sostegno dell'associazione Luca Coscioni e del comitato 'Liberi subito'.

"Si tratta di un primo passo importante. - commenta il capogruppo dem Luca Garibaldi - Ora inizieranno le audizioni di tutti i soggetti coinvolti per dimostrare che questa misura crea una procedura dignitosa per chi ha già riconosciuto il diritto al suicidio medicalmente assistito, senza la necessità di un lungo iter burocratico e doversi rivolgere a un giudice".





