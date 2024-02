Ex Ilva: nei prossimi giorni arrivano i commissari

"Si va in amministrazione straordinaria e nei prossimi giorni saranno nominati i commissari". Lo ha detto, uscendo dall'incontro con il governo, il rappresentante di Confindustria Taranto, Pasquale Di Napoli, presidente della sezione Metalmeccanica territoriale, sottolineando che è stato spiegato che la procedura di amministrazione straordinaria prevale su quella del concordato preventivo avviata da Acciaierie d'Italia.

Secondo quanto riportano dei partecipanti all'incontro del governo, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha detto che nelle prossime ore, massimo nei prossimi giorni, il Ministero procederà alla nomina dei commissari per Acciaierie d'Italia e ci sarà presa in carico dell'azienda per garantire continuità e dare rilancio.



