Tifosi Cittadella puliscono il settore ospiti allo stadio Picco

Gesto di civiltà dei tifosi del Cittadella allo stadio Picco alla fine della partita con lo Spezia: al fischio finale della venticinquesima giornata della serie B giocata in trasferta, i 66 supporter granata arrivati dal Veneto hanno utilizzato il tempo prima dell'apertura dei cancelli per ripulire dai rifiuti il settore ospiti dello stadio spezzino.

Per nulla demoralizzati dalla sconfitta in campo della loro squadra, superata per 4-2 dai padroni di casa, hanno lasciato due sacchi di plastica rosa a testimonianza di un senso civico che ricorda quello dei tifosi giapponesi, abituati ad analoga cortesia. Gesto non nuovo da parte dei tifosi della società veneta, che già a settembre avevano ripulito il settore ospiti dello stadio Ferraris di Genova a seguito della partita con la Sampdoria.



