Maxitamponamento in A10 a Finale Ligure, 7 km di coda

A causa di un maxitamponamento in galleria con cinque auto coinvolte sono segnalati sette chilometri di coda in A10 tra Pietra Ligure e Finale (Savona) in direzione Genova. Lo comunica Autofiori. Al momento non sono segnalati feriti gravi, ma una donna incinta a bordo di un'auto coinvolta è stata ricoverata in ospedale per accertamenti. Sono intervenuti sul posto il 118 e i vigili del fuoco di Savona.

L'incidente è avvenuto in una galleria a doppio senso di marcia per un cantiere, all'altezza di uno scambio di carreggiata. Il traffico è rimasto bloccato e al momento è ripreso a rilento. Altri due chilometri di coda in A10 sono segnalati al confine di Stato per il traffico intenso.



