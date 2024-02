Maxi installazione per Genova Capitale Europea dello Sport

Per celebrare Genova Capitale Europea dello Sport 2024 è stata svelata al Porto Antico una maxi installazione artistica che reinterpreta il logo ufficiale della manifestazione. Utilizza pennellate che richiamano i colori dello sport e costituiscono il numero 24, mentre le forme geometriche convergono su una maxi racchetta, dove è possibile sedersi per scattare una foto con lo sfondo del Porto Antico.

"Genovesi e turisti potranno scattare una foto in uno degli scenari più belli della nostra città, - commenta il sindaco Marco Bucci - immortalando anche il logo dedicato a questa grande manifestazione. Genova è pronta a ospitare decine di eventi sportivi straordinari in questo 2024".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA