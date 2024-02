Il 'Carnevale nella via Aurea' protagonista a Genova

Migliaia di persone in piazza a Genova per la due giorni di festa di Carnevale organizzata dal Comune, dalla pentolaccia in piazza Matteotti al Carnevale nella via Aurea fino alle maschere tradizionali genovesi che hanno animato il centro città. Due giorni dedicati a grandi e piccini, con un'ampia rassegna di attività per bambini e non solo che hanno colorato piazza Matteotti, via Garibaldi e i suoi palazzi storici, piazza Fontane Marose e Salita di San Francesco.

A dare il via alle danze sabato è stata piazza Matteotti con musica, animazione, giochi, baby-dance e la classica 'pentolaccia' aperta come da tradizione dai bambini premiati con la distribuzione di 200 chilogrammi tra caramelle e dolciumi, prima della 'Serata carnevalesca in musica' a Palazzo Tursi.

In via Garibaldi è salito sul palco il 'Carnevale nella via Aurea', colorato dalle maschere tradizionali genovesi che hanno coinvolto grandi e piccoli in una sfilata di spettacoli itineranti di giocoleria e arti di strada. Spazio anche a tantissimi altri eventi, dalle danze popolari ai costumi tradizionali fino ai giochi di una volta, da tavola e di prestigio, che hanno animato alcuni palazzi storici dell'antica via Aurea come Palazzo Tursi, Palazzo Rosso e Palazzo Carrega Cataldi.

"Il Carnevale è una componente molto importante della cultura genovese che, ancora più dell'anno scorso, abbiamo voluto valorizzare agli occhi delle famiglie e in particolare dei bambini, con un'attenzione speciale alle maschere e ai giochi di una volta - commenta l'assessore comunale alle Tradizioni Paola Bordilli - È stato davvero emozionante vedere in piazza, per due giorni, così tanti bambini, genitori e nonni, che hanno potuto "imparare giocando" i costumi e le peculiarità del Carnevale genovese, partendo dalle maschere come A Marcheisa, Capitan Spaventa e Pacciugo fino ai giochi quali pampano e ciclotappo".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA