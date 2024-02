Dal presidente Mattarella i complimenti al partigiano Giotto

La segreteria del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al circolo ricreativo culturale Sertoli di Genova Molassana "per complimentarsi con il partigiano Giordano Bruschi 'Giotto' e con tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del 'Calendario antifascista' con i giorni dedicati ai caduti della Resistenza".

Lo racconta il volontario del circolo Giuseppe Pezzoni sulla sua pagina fb.

"Il nostro presidente Giovanni Zai ha ricevuto una telefonata da una funzionaria della segreteria del presidente della Repubblica, che ci ha comunicato che il presidente Mattarella ha ricevuto la lettera di presentazione e molto gradito il 'Calendario del popolo antifascista-la resistenza partigiana giorno per giorno' ricevuto in dono dal nostro circolo. - spiega Pezzoni - Si è complimentato per l'idea con Giordano Bruschi partigiano 'Giotto' e con tutti quelli che hanno collaborato.

Spronandoci a continuare l'opera di informazione ai giovani nelle scuole per portare avanti l'idea di libertà possibile solo in una Italia antifascista, come recita la nostra Costituzione".

Si tratta di un progetto editoriale nato attorno alla figura del partigiano, sindacalista e scrittore Giordano Bruschi, che ha voluto dedicare un calendario ai partigiani caduti nella guerra di Liberazione.



