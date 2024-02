Comunali Sanremo: Rolando, credo al modello 'partiti più liste'

"Non sono il candidato dei partiti o delle liste civiche, ma del centrodestra compatto, con quattro partiti e due liste civiche a sostegno, ma il vero 'partito' importante è quello dell'astensionismo e noi dovremo agire moltissimo per dare fiducia ai giovani e alle persone che non credono più alla politica". È la priorità indicata dal candidato sindaco del centrodestra a Sanremo, l'ingegnere Gianni Rolando, 68 anni, nella serata organizzata per dare il via ufficiale alla campagna elettorale per le amministrative di giugno. Rolando è appoggiato da quattro partiti: Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Udc e da due liste civiche 'Sanremo domani' e 'Andiamo!'.

"Credo al modello 'partiti più liste civiche', le liste civiche possono avere una certa attrattiva che i partiti non hanno, ma quest'ultimi hanno la forza a Roma e in Regione per finanziere le grandi opere che servono a Sanremo", sottolinea. All'incontro erano presenti i vertici provinciali e locali e gli amministratori in rappresentanza dei vari schieramenti. Dal senatore Gianni Berrino, segretario provinciale imperiese di Fratelli d'Italia al coordinatore provinciale della Lega Antonio Federico e Simone Baggioli per Forza Italia. "Stasera nasce una proposta che ha un modo di operare e tre gambe di azione. - commenta Rolando - Il modo di operare è in mezzo alla gente.

Saremo un gruppo molto esteso, formato non solo da assessori e consiglieri comunali". "Le tre gambe sono: le piccole cose, come il solito marciapiede, la buca per terra e la pulizia, che dono un diritto del cittadino. Quindi, il sociale, che in questo momento è fondamentale, perché abbiamo troppe difficoltà, soprattutto nelle fasce più deboli e in ultimo il rilancio vero della città, che deve passare attraverso un insieme sistematico di opere studiato molto bene. Il punto di partenza lo vedo nel mettere a posto tutta la viabilità e i parcheggi e l'opera clou nel far ripartire il rifacimento del Porto Vecchio", aggiunge.





