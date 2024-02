A Sestri Levante un corteo 'contro il genocidio in Palestina'

'Fermiamo il genocidio' e 'un crimine non ne giustifica un altro': sono i due striscioni che hanno aperto un corteo per la libertà della Palestina organizzato a Sestri Levante (Genova) da varie associazioni, movimenti e partiti politici. In piazza alcune centinaia di manifestanti, che hanno srotolato una grande bandiera palestinese sventolando numerose bandiere della pace. Presente anche un gruppo di profughi palestinesi.

'Bisogna fare silenzio quando i bambini dormono, non quando muoiono. Fermate il genocidio', è l'appello scritto nel volantino distribuito dagli organizzatori. 'No guerra-no Nato', 'stop genocidio' e '27 gennaio: giorno della memoria corta': sono alcuni degli altri cartelli alzati dai partecipanti al corteo partito da piazza Pertini e terminato in piazza Matteotti davanti al Comune con un intervento dello scrittore Diego Siracusa.



