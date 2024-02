Spezia torna a vincere, 4-2 col Cittadella

Quarto risultato utile consecutivo per lo Spezia, che torna alla vittoria in casa dopo due mesi battendo il Cittadella per 4-2. Inizio complicato per gli aquilotti, che vanno sotto dopo poco più di un minuto su una punizione che trova Pandolfi tutto solo per la deviazione volante (2'). I padroni di casa riordinano le idee e innescano il possesso palla, ma ci vuole una prodezza di Verde su punizione per pareggiare (37'). Il Cittadella si riporta in avanti con foga e viene punito subito da uno scambio tra Falcinelli e Di Serio che permette a quest'ultimo di colpire di testa nell'angolo (41'). Gli ospiti si innervosiscono e in tre minuti rimangono in nove per le espulsioni di Branca (proteste) e Angeli (doppio giallo). Al rientro in campo arriva il terzo gol firmato da Muhl (50'); lo stesso tedesco sarà protagonista in negativo nello svarione che permette a Magrassi di riaprire la contesa (78') prima del 4-2 finale di Moro su rigore (92').

La squadra di D'Angelo sale a 25 punti in classifica.



