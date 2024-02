Difesa suolo, al via il cantiere su argine Parmignola

Avviato il cantiere sul torrente Parmignola, che permetterà il consolidamento dell'argine compreso tra il viadotto autostradale e il ponte sulla provinciale 432. Per i lavori sono stati stanziati oltre 2,9 milioni di euro, di cui 2,7 milioni investiti da Regione Liguria e 205mila dal Comune di Sarzana. L'intervento è propedeutico l'attuazione del progetto Pinqua di Marinella di Sarzana, finanziato dal Pnrr con 15 milioni di euro, grazie al quale saranno eseguite opere di urbanizzazione nel borgo storico e costruiti nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica. I lavori sono stati affidati, tramite gara, alla Cospef di Busalla. Il cantiere si estende su un'area di circa un chilometro. Presenti al sopralluogo, tra gli altri, l'assessore regionale alla Difesa del suolo Giacomo Giampedrone e il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli.

"Siamo di fronte ad un passaggio di primaria importanza per la sicurezza e la riqualificazione del territorio di Marinella - ha detto Giampedrone - Per procedere alla realizzazione dei lavori del Pinqua era necessario declassare il rischio idraulico dell'area non solo alla foce del Parmignola ma dell'intero borgo".

"Senza sicurezza non c'è futuro, l'abbiamo sempre detto e abbiamo agito di conseguenza - ha detto Ponzanelli-. Dopo tutto il lavoro fatto negli anni scorsi per completare le arginature del Parmignola, è stato uno choc scoprire che l'unico argine realizzato prima del nostro arrivo era 'farlocco', privo di palancole e quindi dei minimi requisiti tecnici. Senza Regione Liguria, che ha voluto fortemente investire nel nostro territorio, e senza la visione condivisa di Marinella come terra di grandi opportunità colpevolmente abbandonata per decenni a un immobilismo e a un degrado assoluto, questo giorno non sarebbe mai arrivato".



