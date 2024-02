Cybersicurezza, a Liguria Digitale livello 3 per servizi cloud

Liguria Digitale, l'azienda in-house di Regione Liguria ha ottenuto dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale la qualifica di livello 3 per infrastrutture e servizi cloud. Più precisamente, la qualifica QI3 per quel che concerne l'infrastruttura e la qualifica QC3 per il servizio cloud di tipo IaaS. Sono solo altre due le aziende che in tutta Italia possono vantare questa altissima qualifica e Liguria Digitale è la prima fra le in-house a ottenerla. Questo livello di qualifica abilita il data center regionale gestito da Liguria Digitale a custodire e trattare i dati delle pubbliche amministrazioni di più alto livello di criticità, quelli strategici (riguardanti giustizia, difesa e bilancio pubblico, la cui compromissione avrebbe un impatto sulla sicurezza nazionale). "Questo nuovo traguardo ci rende orgogliosi ma non ci sorprende affatto - ha detto il governatore Giovanni Toti - Da anni ormai abbiamo imparato a conoscere l'altissimo livello di tecnologia e professionalità che contraddistingue l'azienda guidata da Enrico Castanini e quest'ultima qualifica ottenuta ne è solo l'ennesima conferma.

Non è un caso se, anche nel periodo più difficile della pandemia, le infrastrutture e i servizi gestiti da Liguria Digitale siano stati fra i pochi in Italia che hanno saputo reggere l'urto in ogni situazione".

"Sicurezza, continuità e qualità dei servizi sono le nostre priorità assolute - dichiara Enrico Castanini, amministratore unico di Liguria Digitale - perché le infrastrutture e i servizi cloud che mettiamo a disposizione della pubblica amministrazione, in realtà, sono al servizio di tutti i cittadini liguri, dei quali custodiamo i dati più sensibili e importanti. Ogni giorno, sui nostri server transitano 26 terabyte di traffico dati con circa 150 milioni di connessioni e oltre 2 milioni di email. E i numeri non sono meno importanti se parliamo di contrasto al cybercrime, ambito nel quale abbiamo attivato un'intesa con la Polizia Postale che ha portato alla creazione del Cyber Security Lab. Ogni mese le nostre difese bloccano 160 milioni di connessioni sospette, intercettando 400mila mail malevoli".



