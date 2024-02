Un'altra nave da carico fermata in porto a Vado da capitaneria

Un'altra nave da carico, la seconda a febbraio in Liguria, è stata fermata dalla guardia costiera nel porto di Vado Ligure per diverse irregolarità nei sistemi di sicurezza riscontrate a bordo a seguito di un'ispezione. L'unità di circa 14 mila tonnellate di stazza che trasportava merce refrigerata e battente bandiera Singapore, in servizio dal 2006, è gestita da una società con sede nelle Filippine.

"Al termine della verifica sono state accertate diverse irregolarità di cui alcune particolarmente gravi e riferite ai sistemi di emergenza in caso di abbandono della nave da parte dell'equipaggio, - spiega la capitaneria - al sistema antincendio nella sala macchina nonché problematiche inerenti il funzionamento della 'scatola nera' necessaria nel caso in cui l'unità fosse coinvolta in un sinistro marittimo".



