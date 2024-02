Runner aggredita da sconosciuto a Voltri

Una runner di 38 anni è stata aggredita da uno sconosciuto mentre correva lungo la strada tra Voltri e Arenzano. L'uomo l'ha raggiunta alle spalle e l'ha spinta contro il guardrail. La donna è riuscita a urlare e a divincolarsi facendo scappare l'aggressore. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Sestri Ponente che hanno cercato in zona. La runner ha spiegato di non aver visto bene l'uomo che indossava una sciarpa e un cappello. In zona non ci sono telecamere di videosorveglianza e le indagini sono in salita ma in queste ore i poliziotti proveranno anche ad acquisire le telecamere degli autobus che passano dalla zona. Al momento non risultano altri episodi simili e si tratterebbe di un caso isolato.



