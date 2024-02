Ponte Monumentale, al via lavori restauro grazie a fondi Pnrr

Dovrebbe essere ultimato entro la fine del 2025, in anticipo sui tempi previsti, l'intervento di restyling del Ponte Monumentale di Genova che, grazie a un finanziamento di 3,3 milioni di euro Pnrr potrà finalmente essere completamente restaurato per la prima volta, visto che un intervento completo non c'è mai stato da quando è stato realizzato nel 1890. La notizia è stata resa nota nel corso del sopralluogo che il vice sindaco di Genova Piciocchi ha fatto in cantiere per verificare l'andamento dei lavori. "Un intervento atteso da moltissimi anni che viene realizzato su un progetto di altissima ingegneria per un monumento simbolo di Genova nell'arteria principale del centro della nostra città - spiega Piciocchi che ha anche la delega ai Lavori pubblici e manutenzioni - l'intervento, che ha ottenuto il via libera dalla Soprintendenza, riguarda l'intero Ponte con un lavoro di restauro mai avviato nella sua storia, eliminando le situazione di attuale deterioramento lapideo e di degrado, consolidando le strutture su tutti i prospetti, anche su corso Andrea Podestà".

I lavori serviranno a risolvere varie tipologie di degrado che interessano il Ponte, è stato spiegato dai tecnici: dal recupero dei materiali lapidei alla canalizzazione delle acque, dall'eliminazione di graffiti, macchie, depositi e distacchi.

Dalla prossima settimana, quindi inizierà l'intervento, che riguarderà corso Podestà e il suo sottosuolo, durata prevista sei mesi, con il rifacimento dei marciapiedi e del manto stradale, con l'impermeabilizzazione dei cunicoli sottostanti e la regimentazione delle acque per eliminare definitivamente la possibilità di infiltrazione dell'acqua nella volta del ponte.

Dopodiché si procederà alle opere di consolidamento e finitura degli intonaci e dei materiali lapidei, in facciata e nella volta per poi proseguire con le lavorazioni di restauro nei due passaggi pedonali laterali del Ponte in via XX Settembre.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA