Poliziotti commissariato Sturla sventano truffa ad anziana

Truffa sventata ieri pomeriggio dai poliziotti del commissariato Foce-Sturla nella zona della stazione di Quarto. Gli agenti hanno notato una donna di circa 70 anni, molto agitata davanti a uno sportello bancomat, e si sono avvicinati. L'anziana ha raccontato che doveva fare urgentemente un bonifico per il figlio a cui era stato rubato il cellulare e che l'aveva contattata tramite whatsapp da un numero sconosciuto chiedendole di effettuare un bonifico istantaneo di mille euro su un iban che le aveva inviato subito dopo insieme ai dati del negoziante che gli avrebbe venduto il telefono, cosi da poter comprare immediatamente un altro smartphone. I poliziotti, dopo aver contattato il figlio sul 'vecchio' numero ed essersi quindi accertati della truffa in corso, hanno anche tentato il contatto con il malvivente, proponendo di lasciare il denaro in una busta in un luogo concordato. L'abbocco non ha funzionato ma la truffa grazie all'intervento degli agenti non è andata a buon fine. Dalle prime indagini condotte dal commissariato è emerso che il numero utilizzato dal truffatore è intestato a un cittadino del Bangladesh con residenza a Roma, mentre sono in corso accertamenti sulla titolarità del conto corrente e del codice iban fornito dal truffatore all'anziana vittima.



