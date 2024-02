Pnrr, la Spezia ripensa la borgata marinara di Cadimare

Si avvia a conclusione il confronto sui lavori di risistemazione della marina di Cadimare, borgata marinara del ponente della Spezia. Dal momento della presentazione del progetto pensato dall'amministrazione comunale, che riguarda la piazza sul mare e l'ex lavanderia del centro logistico dell'Aeronautica Militare, che qui aveva un secolo fa un aeroporto per idrovolanti, si sono succedute le osservazioni dei residenti, che hanno sostanzialmente chiesto di limitare le nuove costruzioni.

"Con la soluzione alternativa che ci è stata proposta avremmo dovuto rinunciare ai fondi del Pnrr destinati all'opera e risarcire la ditta attualmente impegnata nelle lavorazioni per mancato rispetto degli impegni contrattuali - sottolinea l'assessore ai lavori pubblici Pietro Antonio Cimino in una nota -, non ultimo il reperimento di nuove risorse economiche per finanziare la nuova opera". Uno dei punti di confronto ha riguardato la realizzazione di una cucina per le sagre, a cui i cittadini hanno chiesto di rinunciare. Il Comune si è fatto tramite con la ditta per la variante in corso. "Parte del volume che costituiva i locali accessori alla cucina saranno convertiti in una sala multifunzionale, un deposito e i servizi igienici - fa sapere il Comune -. Sono già stati avviati gli atti amministrativi per l'approvazione che comunque non comporta alcun ostacolo al proseguimento dei lavori e il rispetto dei rigorosi termini del Pnrr".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA