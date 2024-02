Omicidio Cella: spunta nuova testimone, sentita in procura

Spunta una nuova testimone nella vicenda della morte di Nada Cella, la segretaria massacrata a Chiavari il 6 maggio 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco dove lavorava. La donna è stata sentita a gennaio in procura dalla pm Gabriella Dotto, in un supplemento di indagine, dopo la richiesta di rinvio a giudizio e la fissazione dell'udienza preliminare. La testimone, trovata dalla criminologa Antonella Delfino Pesce e dall'avvocata Sabrina Franzone (che hanno permesso la riapertura delle indagini nel 2021 grazie alla rilettura delle carte di allora e nuovi accertamenti), avrebbe confermato che Soracco e Annalucia Cecere si conoscevano e si frequentavano all'epoca. Quest'ultima è sospettata di avere ucciso Nada in un impeto di gelosia e rabbia. Ieri c'è stata l'udienza preliminare che vede imputati la Cecere (difesa dall'avvocato Giovanni Roffo), Soracco e la sua anziana madre Marisa Bacchioni (difesi dall'avvocato Andrea Vernazza). Il commercialista e la mamma sono accusati di favoreggiamento e false dichiarazioni al pm: avrebbero saputo che a uccidere era stata l'ex insegnante perché la videro sul luogo del delitto ma hanno sempre coperto la donna. La decisione sull'eventuale rinvio a giudizio o il proscioglimento è prevista per il primo marzo.

Intanto si stringe il cerchio sulla donna rimasta anonima che il 9 agosto 1996 telefonò alla Bacchioni dicendole di avere visto la Cecere la mattina dell'omicidio scappare dal palazzo.

Sono tre le segnalazioni ritenute al momento più attendibili e su cui si stanno concentrando la criminologa e la avvocata. Una di queste porterebbe a una donna che lavorava nella casa di riposo Morando, a pochi metri dalla chiesa di san Giacomo di Rupinaro. "Poteva trattarsi di una impiegata, di una addetta alle pulizie o alla cucina. In ogni caso veniva dalla val Fontanabuona - scrive su Facebook Delfino Pesce - e aveva l'abitudine di posteggiare l'auto (una utilitaria) davanti ai lavatoi. In alternativa potrebbe essere stata impiegata in una impresa di pulizie di Rupinaro".



