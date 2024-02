Lavoro: 1.490 assunzioni previste alla Spezia a febbraio +8%

Sono 1.490 le assunzioni previste nel mese di febbraio in provincia della Spezia, 110 in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso (+8%), 6.710 le entrate previste nel periodo tra febbraio e aprile 2024, 1.120 in più rispetto allo stesso trimestre del 2023 (+20%). È quanto emerge dalle elaborazioni della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati dell'analisi Excelsior.

"Il 26% delle entrate previste in provincia della Spezia a febbraio saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 74% saranno a termine, a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita. - spiega la Camera di Commercio Riviere di Liguria - La prevalenza delle entrate si concentrerà per il 63% nel settore dei servizi e per il 67% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. L'11% delle entrate sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (21%). In 50 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati. Le previsioni di assunzione per una quota pari al 27% interesseranno giovani con meno di 30 anni e per una quota pari al 22% le imprese prevedono di assumere personale immigrato. Il 6% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato e le tre figure professionali più richieste concentreranno il 35% delle entrate complessive previste. Per una quota pari al 70% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore. Le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 17% del totale".

A febbraio le entrate previste nei principali settori di attività sono: servizi di alloggio, ristorazione e turistici (400), industrie meccaniche ed elettroniche (220), commercio (190), costruzioni (190) e servizi alle persone (130). "Il dato positivo delle previsioni di assunzione - commenta il vice presidente vicario della Camera di Commercio Davide Mazzola - è un buon segnale che conferma la tendenza favorevole ormai da tempo registrata nello spezzino".



