Iit, Toti 'industria e finanza diano una spinta a Genova'

"Una vera innovazione diventa tale quando è largamente usata, a Genova abbiamo bisogno di un sistema industriale che assorba i brevetti dell'Istituto italiano di tecnologia, di un sistema finanziario che dia una spinta, una Silicon valley nasce dalla capacità anche degli imprenditori e degli investitori di rischiare sulle novità che escono dai garage della ricerca". È l'invito lanciato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a Genova alla presentazione del nuovo piano strategico dell'Iit per il quinquennio 2024-2029 organizzata in collaborazione con la Camera di commercio e Punto impresa digitale con media partner 'Il Secolo XIX'.

L'area di Genova Morego dove sorge l'Iit "non è un garage, ma un qualcosa un filo più confortevole, diciamo che poteva andarci meglio come location ma ormai ci siamo affezionati, - aggiunge Toti - l'Iit ha abbondantemente raggiunto la maggiore età. Le istituzioni ci sono, sempre con troppa lentezza rispetto a quanto vorremmo, ma i progetti complessi talvolta richiedono un po' di ponderazione".



