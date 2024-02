Iit, nel piano strategico cinque programmi Flagship

(v. 'Iit, nuovo piano strategico da un miliardo...' delle 18.18) Sono cinque i programmi Flagship inseriti dall'Istituto italiano di Tecnologia nel piano strategico presentato oggi, a conclusione degli eventi per i 20 anni dell'Iit, nel corso dell'evento a palazzo della Borsa di Genova. Il primo è dedicato alle 'Technologies for Sustainability' che contribuiranno alla creazione di paradigmi di economia circolare, alla progettazione di nuovi materiali per la transizione energetica, alla depurazione dell'acqua, allo studio di sistemi robotici per l'agricoltura e l'ottimizzazione dei processi produttivi per una migliore gestione delle risorse naturali. Il secondo tratta di Technologies for Healthy Living per lo sviluppo di tecnologie di supporto per l'invecchiamento della popolazione, contribuendo a un cambiamento di paradigma nella fornitura di servizi medici attraverso, per esempio, robot assistivi e l'utilizzo di big data per la medicina di precisione. Il terzo riguarda Rna Technologies che si basano sulla ricerca pionieristica nel campo della medicina di precisione utilizzando l'intelligenza artificiale per analizzare e comprendere le malattie neurodegenerative e il cancro mentre il quarto, Brain and Machines, si propone di applicare strumenti computazionali per comprendere come i circuiti cerebrali diano origine alle straordinarie capacità cognitive e motorie degli esseri umani per strutturare nuovi metodi di apprendimento automatico per i sistemi embodied, come robot che interagiscono in maniera naturale con gli esseri umani. Da queste ultime ricerche si pensa di realizzare robot da utilizzare nella terapia comportamentale di individui diagnosticati nello spettro autistico. L'ultimo, Teaching Science to Computers, si propone di migliorare la comprensione della matematica, dell'apprendimento automatico e dell'intelligenza artificiale.

Contribuirà alla progettazione di un'intelligenza artificiale affidabile con applicazioni nella robotica e nell'automazione in grado anche di ottimizzare processi in un'ottica di sostenibilità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA