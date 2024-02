Iit, Galateri 'la ricerca ha un impatto rilevante sul Paese'

"La visione del Governo che vent'anni fa costituì e mise l'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova ha portanti grandi risultati: 1.900 collaboratori, 1.300 brevetti, 19mila pubblicazioni, 33 start-up, più di 300 licenze, ricercatori provenienti da 60 Paesi del mondo, con un impatto rilevante non solo su Genova ma sul Paese".

Lo evidenzia il presidente dell'Iit Gabriele Galateri di Genola a Genova alla presentazione del nuovo piano strategico 2024-2029 organizzata in collaborazione con la Camera di Commercio e Punto Impresa Digitale con media partner 'Il Secolo XIX'.

"L'Iit farà tante cose belle a Genova, sulla collina degli Erzelli con il nuovo ospedale e l'Università nascerà un polo di ricerca e sviluppo per la medicina computazionale. - ricorda il presidente - L'Iit vuole rimanere un protagonista dello sviluppo di Genova, uno degli attori fondamentali della città, vuole aiutare Genova e l'Italia a crescere. Il nostro obiettivo è sempre migliorare la qualità della vita dell'umanità e migliorare la qualità dell'ambiente in cui viviamo, sono due must nel nostro Dna, su cui imperniamo tutte le nostre attività".



