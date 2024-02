Iit, Bucci 'faccia qualcosa per il mare e la blue economy'

"L'Istituto italiano di tecnologia faccia qualcosa anche per il mare e la blue economy, la base della nostra storia e del nostro futuro, avere l'Iit che ci aiuta nella fabbrica delle idee che nascerà nel Waterfront di Levante, dove ci sarà la possibilità per i giovani di creare start-up e attività connesse con il sistema della blue economy, sarebbe una garanzia di successo". È la proposta lanciata dal sindaco di Genova Marco Bucci alla presentazione del nuovo piano strategico dell'Iit per il quinquennio 2024-2029 organizzata a Palazzo della Borsa in collaborazione con la Camera di commercio e Punto impresa digitale con media partner 'Il Secolo XIX'.

"L'Iit è un grande valore aggiunto per Genova. - sottolinea il sindaco Bucci - Chiediamo all'Istituto italiano di tecnologia di essere più partecipe alla vita della città, di essere inserito in tutto quello che facciamo, anche della blue economy, dove c'è la possibilità di fare innovazione, perché non dare il messaggio che l'Iit fa parte del nostro background?".

Il Comune di Genova sta valutando "la possibilità di dare alloggio alle famiglie dei ricercatori dell'Iit che vengono a Genova, - annuncia Bucci - loro hanno bisogno di accoglienza e il nostro territorio deve essere in grado di tirarla fuori.

Lavoriamo insieme affinché l'Iit non sia soltanto un bellissimo posto dove lavorare, fare ricerca e attività, ma anche più connesso alla città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA