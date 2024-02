Toti, non sono preoccupato per passaggio Vaccarezza a Fi

"Non sono assolutamente preoccupato, mi sembra che in questa regione l'area civica che ruota attorno alla lista arancione in Consiglio Regionale, ma più in generale le liste dei sindaci dal ponente al levante, siano un'area vasta, solida e baricentrica rispetto alla coalizione che sta facendo il proprio lavoro. La coalizione di centro destra non perde nessuno e, non credo che perdiamo neppure quell'anima civica che rappresentiamo come tessuto connettivo tra i partiti". Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, commenta così, a margine della conferenza stampa sulla sanità, il passaggio a Forza Italia del suo ex capogruppo Angelo Vaccarezza.

Un "cambio di casacca" che arriva alla vigilia delle elezioni. "Le elezioni europee sicuramente contribuiscono a creare un clima di effervescenza generale nei partiti nazionali - aggiunge Toti - e questo è un paese dove si vota ogni sei mesi, dove il termometro della febbre politica cresce, e ognuno cerca di utilizzare queste occasioni anche, giustamente, per le proprie ambizioni. Io da liberal liberista ritengo che le ambizioni personali siano il motore della vita politica, economica e sociale del paese e che tutti debbano cercare di dare il meglio, dopodiché le ambizioni personali non devono contrastare con gli obiettivi collettivi di serenità, tranquillità e stabilità di una maggioranza che ha ancora molto da fare, mi auguro che tutti abbiano questo senso di responsabilità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA