Toti, Gaslini diffuso operazione strategica che guida sanità

"Il progetto del Gaslini diffuso, presente ora in tutte le province liguri grazie alla riapertura proprio oggi del punto nascita di Sanremo, è una delle operazioni strategiche che fa da guida alla strutturazione della sanità in Liguria". A dirlo il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, introducendo il punto stampa dedicato alla sanità. Un'esperienza unica in Italia di gestione da parte di un ospedale pediatrico di reparti e servizi inseriti in altre aziende sanitarie. Lo scopo del progetto è infatti la presa in carico dei bambini in tutte le province della Liguria con la stessa professionalità in ambito clinico e scientifico dell'Istituto Gaslini. In ambito neonatale è stato condiviso un unico percorso per la gestione del neonato fisiologico in tutti i punti nascita e la condivisione delle procedure è stata ulteriormente rafforzata dalla presenza degli specialisti della Patologia Neonatale dell'Istituto, presenti a rotazione presso tutte le Neonatologie del Gaslini Diffuso. È stata, inoltre, mantenuta la consulenza del pediatra presso i Pronto Soccorso della Regione Liguria (Imperia, Pietra Ligure, Savona, Lavagna, La Spezia) e, contestualmente, negli ultimi mesi è stato promosso lo sviluppo di una rete ambulatoriale pediatrica regionale con l'obiettivo in primis di agevolare le famiglie negli spostamenti e di migliorare l'assistenza Hub&Spoke tra la sede di Genova e i presidi del Gaslini Diffuso.

"Stiamo cercando di ridefinire i percorsi e lavorare insieme attraverso protocolli condivisi - ha ricordato il direttore generale Renato Botti - e questo non potrà che aumentare la qualità, e spero la quantità, delle risposte. Mi auguro che questo primo step possa essere allargato poi a un maggior rapporto con il territorio, con i pediatri di libera scelta, per favorire percorsi di presa in carico delle mamme e dei bambini".

Il problema, ma la situazione è generalizzata a livello nazionale, riguarda la carenza di personale. "Ma credo che il brand Gaslini stia riducendo questa difficoltà, anche se purtroppo non la sta ancora azzerando - prosegue Botti - e pensiamo di colmare questi gap che sono più pesanti nell'area dell'imperiese".



