Sanlorenzo yacht installa fotovoltaico e riduce emissioni

Tre impianti fotovoltaici sulle sedi della Spezia, di Viareggio e di Ameglia permetteranno a Sanlorenzo di veder ridotte le proprie emissioni di Co2 di oltre 600 tonnellate ogni anno. È il risultato di un accordo tra l'azienda leader nella produzione di superyacht e Axpo Energy Solutions Italia. L'iniziativa permetterà a Sanlorenzo di diminuire l'impronta carbonica della propria produzione. I tre impianti sono stati realizzati con una potenza totale di 1,5 mw che si aggiungono a 500 kw già prodotti. Le sedi coinvolte sono quelle della Spezia dove c'è la linea superyacht, di Ameglia dove c'è il quartier generale dell'azienda e di Viareggio che è il cuore storico della nautica italiana. La potenza verrà ulteriormente aumentata entro fine anno a 3,1 mw. I nuovi impianti rappresentano un "importante passo in avanti nel nostro percorso di decarbonizzazione - spiega il presidente e general manager di Sanlorenzo Superyacht, Ferruccio Rossi -. Un investimento strategico che si allinea agli obiettivi di responsabilità sociale e ambientale dell'azienda, dimostrando una visione a lungo termine orientata verso la sostenibilità".

La collaborazione con Sanlorenzo costituisce per Axpo Energy Solutions Italia la realizzazione di eccellenza e sostenibilità come chiavi per la transizione ecologica: "Ci fa molto piacere poter accompagnare Sanlorenzo, marchio del Made in Italy apprezzato in tutto il mondo, nel proprio cammino verso una sostenibilità sempre più integrata all'interno di prodotti e processi, sfruttando la tecnologia fotovoltaica - dice il general manager Marco Gerbero -. Come Axpo vogliamo proseguire in questa direzione, promuovendo l'adozione di fonti rinnovabili e dell'efficientamento energetico quali driver per lo sviluppo del Sistema Paese".



