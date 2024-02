Presidente Toti incontra questore uscente Orazio D'Anna

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha incontrato oggi per un saluto di commiato il Questore uscente di Genova Orazio D'Anna, "che dal 1° marzo lascerà l'incarico e sarà sostituito da Silvia Burdese" spiega una nota. "Ho voluto ringraziare il Questore D'Anna per il lavoro che ha portato avanti a Genova, con serietà e abnegazione, in questi anni", ha dichiarato Toti.

Il presidente ha omaggiato il Questore D'Anna con una cravatta realizzata dalle seterie di Zoagli.



