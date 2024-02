La Baistrocchi torna in scena con ''Di poppa...o di prua'

La compagnia goliardica Mario Baistrocchi tornerà in scena con 'Di poppa...o di prua-crociera goliardica in due tempi", un nuovo spettacolo in programma da domani a domenica 18 febbraio al Politeama Genovese, in replica il 16 e 17 marzo al Teatro Sociale di Camogli. La 'Bai' ha, anche quest'anno, ricevuto il patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Genova, mentre il ricavato delle serate verrà devoluto in beneficenza all'associazione Gigi Ghirotti per sostenere le attività di assistenza socio-sanitaria del professor Henriquet.

Nel 2024 la compagnia festeggia il suo 111mo anniversario con una esilarante crociera, gli spettatori saliranno a bordo della 'Nave Bai'. Direttamente dal 74mo Festival di Sanremo "arriverà" Loredana Bertè accompagnata da altri cantanti. Spazio alla prosa con diversi sketch che prenderanno di mira i politici genovesi e italiani. La prosa si alternerà ai balletti, il classico e il can-can che da oltre cent'anni chiude lo spettacolo. Due ore di allegria in cui non mancheranno ospiti internazionali interpretati, come vuole la tradizione, da studenti ed ex-studenti universitari che andranno in scena anche "en travestì". Da sempre la 'Bai' è composta solo da uomini che, grazie all'accurato lavoro delle truccatrici, riescono ad assumere caratteri femminili.

"La lunga storia della Baistrocchi si rinnova anno dopo anno coinvolgendo tutte le generazioni - commenta Jessica Nicolini, coordinatrice delle Politiche culturali della Regione Liguria -.

Gli spettacoli della Bai sono momenti di teatro vissuti con ironia, fortemente legati alla città di Genova e a tutta la Liguria". "Un appuntamento annuale che è ormai una tradizione per i genovesi, come conferma il sold-out dello spettacolo dei 110 anni - afferma l'assessore comunale alle Tradizioni cittadine Paola Bordilli - La compagnia ha ricevuto il patrocinio di Comune e Regione, a testimonianza di quanto sia considerata un simbolo della nostra città". "Non mancheranno personaggi famosi come la storica Carrà, la Bertè, Barbie e Ken, - anticipa l'autore della compagnia Edoardo Quistelli - sul ponte della nave gireremo le nuove puntate della fiction 'Mare Fuori'. Ci saranno anche i nostri politici genovesi Toti e Bucci".



