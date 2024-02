Imprese, 39 milioni di credito agevolato da marzo in Liguria

Fino a 30 mila euro a fondo perduto a copertura del 50% degli investimenti effettuati per ampliare ed ammodernare l'azienda o per rendersi più performanti nell'efficientamento energetico e nello sviluppo sostenibile, con la restante parte a finanziamento agevolato e garantito dai confidi convenzionati. È l'opportunità annunciata dall'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana in favore delle imprese liguri giovanili, femminili, neo costituite, storiche, di qualità o dell'entroterra previste dai programmi 'Garanzia Artigianato Liguria' e 'Cassa Commercio Liguria' finanziati per un totale di 39 milioni.

I due strumenti di accesso al credito agevolato, la cui partenza è prevista a marzo, sono stati presentati agli imprenditori dal dipartimento dello Sviluppo economico di Regione Liguria, in collaborazione con il sistema camerale e le associazioni di categoria dell'artigianato e del commercio, al Palazzo della Borsa di Genova.

"Lanciamo le nuove edizioni di due misure fondamentali per sostenere comparti, come l'artigianato e il commercio, strategici per il nostro tessuto economico. - rimarca Piana - Basti pensare che insieme valgono oltre l'80% delle imprese liguri".



