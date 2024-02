Gaslini accelera sulla telemedicina per visite e consulti

"La telemedicina non è solo tecnologia ma organizzazione, un nuovo modo di prendere in carico i pazienti e può avere un primo campo applicativo naturale nel mettere in collegamento tutti gli ospedali della Liguria per scambiarsi informazioni e cura senza far spostare professionisti e pazienti". Il direttore generale del Gaslini, Renato Botti, spiega così l'accelerazione che l'ospedale sta portando avanti in questo ambito. Nello scorso anno, infatti, sono state effettuate 1908 televisite con l'attivazione di 108 specialisti su 19 discipline. "Attualmente stiamo erogando le televisite - spiega Botti - che vogliono dire un collegamento diretto tra medico e paziente, e questo è un servizio che nei due anni di attività ha avuto un forte incremento". Il passo successivo riguarda, però, l'attivazione di una piattaforma di teleconsulto, che partirà, in accordo con Liguria Digitale, con un test pilota entro il 2024. "Il teleconsulto, a differenza delle televisite collega due professionisti - ricorda Botti - e può essere con il paziente in presenza. Questo faciliterà la presa in carico a distanza dei piccoli pazienti. Questo ha l'obiettivo di facilitare la vita alle famiglie riducendo inutili spostamenti quando non è necessaria la presenza fisica".





