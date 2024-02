Fermato in A10 per un controllo era ricercato per omicidio

Lo hanno fermato per un controllo sulla autostrada in A10 e hanno scoperto di trovarsi davanti a un ricercato per un omicidio commesso a Marsiglia nel 2021, in piena guerra tra narcotrafficanti. In manette è finito un algerino di 39 anni, residente della città francese. L'uomo è stato fermato ieri al chilometro cinque in direzione Genova. Era a bordo di una macchina con targa francese ma senza patente.

Quando i poliziotti della stradale hanno digitato il suo nome sul sistema è apparso il mandato di cattura europeo.



