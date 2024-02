Auto in fiamme vicino al Teatro Ariston di Sanremo

Un'auto è andata in fiamme nella notte vicino al teatro Ariston di Sanremo a pochi giorni dalla conclusione del festival della canzone italiana.

L'episodio è avvenuto in via Volturno, dove sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l'incendio.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, ma non si esclude che possa trattarsi di un gesto doloso. Dai primi accertamenti la vettura appartiene a un residente nella zona. Le fiamme sono divampate nella parte anteriore del mezzo.



