Archivio del XVI secolo digitalizzato a Castelnuovo Magra

Con la scansione dei documenti più antichi risalenti al XVI secolo è iniziata la digitalizzazione dell'archivio storico del Comune di Castelnuovo Magra (La Spezia), avviata dalla civica amministrazione per "rendere disponibile a tutti un importante patrimonio culturale". Lo annuncia l'assessore comunale alla Cultura Katia Cecchinelli sottolineando che "per un Comune l'archivio storico rappresenta uno strumento essenziale per garantire la salvaguardia della memoria storica non solo dell'ente ma dell'intera comunità".

La digitalizzazione consentirà di affrontare il problema dell'accessibilità ai documenti tenuto conto, da un lato della loro fragilità, dall'altro della loro usura. L'obiettivo è quindi rendere quanto più condivisibile la conoscenza del fondo archivistico comunale, assicurandone la più diffusa fruibilità non solo a favore di studiosi e ricercatori, ma anche di studenti o semplici appassionati.

"L'amministrazione comunale ha avviato la riproduzione fotografica dei documenti dell'archivio iniziando dai registri più antichi, Liber Civilis (anni 1523-1529) e Liber Criminalis (1587-1588)", aggiunge Cecchinelli. La documentazione è conservata in faldoni numerati e raccoglie materiale prodotto tra il 1523 e il 1941.



