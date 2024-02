Ancora in rianimazione la donna ferita dal nipote a Riva Trigoso

Restano gravi e stazionarie le condizioni cliniche della 57enne vittima di un'aggressione da parte del nipote a Riva Trigoso, dopo essere stata sottoposta ad intervento chirurgico all'ospedale San Martino di Genova, eseguito dal team dei vascolari diretti dal professor Giovanni Pratesi a causa di una lesione alla carotide, la donna resta ricoverata in rianimazione al Monoblocco dove saranno eseguiti ulteriori esami, la prognosi resta riservata.

Sul piano delle indagini il nipote si trova in carcere a Marassi e probabilmente domani incontrerà il Gip Alberto Lippini per la convalida della custodia in carcere con la pesante accusa di tentato omicidio, nell'occasione assumerà la difesa d'ufficio l'avvocato Giacomo Gardella di Rapallo.

Sgomento per il fatto di sangue nella frazione di Riva Trigoso dove la mamma e la zia dell'aggressore sono molte conosciute per una serie di vicissitudini famigliari culminate nel 1995 con l'uccisione di una terza sorella da parte del padre che anni dopo si tolse la vita a sua volta per il rimorso.





