Sciopero lavoratori Ivs Italia a Genova, 'tolte indennità'

Sciopero a oltranza e presidio davanti alla sede di Genova Campi per i lavoratori di Ivs Italia, società leader nel rifornimento dei distributori automatici di bevande dopo la decisione dell'azienda di togliere un'indennità riconosciuta alle figure professionali di caricatori e tecnici. I lavoratori del capoluogo genovese, denuncia la Uiltucs Liguria in una nota, hanno perso salario e potere di acquisto dopo che l'azienda aveva fatto una "rivisitazione" al ribasso di queste indennità, che economicamente significano soldi per i lavoratori nelle proprie buste paga, in base a criteri non definiti, non condivisi e non dichiarati, per poi abolirla definitivamente dal Gennaio di quest'anno.

"Questi lavoratori, che sono il cuore pulsante e operativo dell'Impresa - spiega Eugenio Iaquinandi della Uiltucs Liguria - si sono ad oggi impoveriti e hanno visto scendere significativamente il proprio stipendio, già fortemente eroso dai crescenti livelli inflattivi e dalla difficoltà di arrivare al rinnovare del contratto collettivo, terziario distribuzione e servizi, scaduto ormai dal 2019. Questa condotta così irrispettosa è inaccettabile". La mobilitazione dei lavoratori e le iniziative sindacali di rivendicazione proseguiranno in questa e altre modalità, spiega il sindacato, fino a che non verranno garantiti i diritti retributivi dei lavoratori nel pieno rispetto delle persone, delle regole e della contrattazione collettiva.



