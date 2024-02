Rogo di 7 auto nell'Imperiese, carabinieri arrestano 37enne

Un trentasettenne originario della provincia di Lecce e residente a Costarainera (Imperia) è stato arrestato dai carabinieri in quanto ritenuto il presunto responsabile del rogo avvenuto la notte del 15 gennaio in un parcheggio del piccolo centro, nel quale erano andate a fuoco sette auto. Il movente del gesto doloso è ancora in corso di accertamento, anche se non si esclude un profondo rancore nei confronti del proprietario di un mezzo per ragioni sentimentali.

I militari della compagnia di Sanremo, assieme ai colleghi di Maglie, in provincia di Lecce, hanno così eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, a firma del gip di Imperia, con la quale sono stati disposti gli arresti domiciliari dell'uomo. Il trentasettenne, già noto alle forze dell'ordine, è stato individuato in provincia di Lecce, dove si era rifugiato dopo l'attentato. Aveva cosparso di benzina e dato fuoco a una Fiat 600 di un conoscente, posteggiata nei pressi del centro storico di Costarainera e si era allontanato. Le fiamme, alimentate anche dal forte vento, si erano velocemente propagate danneggiando altre sei auto parcheggiate accanto all'utilitaria e il basculante dell'autorimessa di una villa vicina all'area di sosta.



