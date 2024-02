Doppio furto a Sestri Ponente, rubati monili da 18mila euro

Doppio furto a Genova Sestri Ponente dove da due abitazioni dello stesso condominio sono stati rubati gioielli per un valore totale di 18 mila euro. Sul posto sono intervenute le volanti e la polizia scientifica. Con ogni probabilità per entrare negli appartamenti è stata usata una chiave speciale detta 'bulgara'. I furti sono stati commessi ieri mattina, tra le 10 e le 14 quando i proprietari di casa sono rientrati e hanno trovato le camere da letto a soqquadro.

Nel primo caso i ladri hanno portato via gioielli per un valore di ottomila euro, nel secondo di 10mila. I residenti hanno detto di essere usciti in mattinata e di avere chiuso le porte a chiave. Le finestre non sono state rotte per questo gli investigatori ipotizzano che sia stato usato l'attrezzo che consente di forzare le serrature. Gli inquirenti hanno acquisito le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire agli autori dei furti.



