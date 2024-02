Dopo dieci dalla alluvione mortale Leivi riapre via Gazzo

Riaperta questa mattina dopo 10 anni via Gazzo a Leivi (Genova), dove moglie e marito morirono nell'alluvione del novembre 2014 dopo essere rimasti intrappolati nella loro casa franata con la strada verso valle.

"Oggi ricordiamo le due vittime, che conoscevo bene, - ha detto il sindaco di Leivi Vittorio Centenaro - ma finalmente possiamo annunciare che via Gazzo torna ad essere interamente percorribile e quindi a consentire un passaggio in caso di problemi alla statale di fondo valle".

Presente l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone: "Era stata una promessa all'indomani della tragica alluvione che causò a Leivi due vittime - ha detto l'assessore - e oggi siamo a tagliare il nastro che ridà vita all'intera via Gazzo. Due interventi per un totale di due milioni di euro che ridanno all'intera vallata una via di fuga in eventualità catastrofiche come il crollo del ponte di Carasco. La protezione civile - aggiunge Giampedrone - si è attivata proprio nella consapevolezza di quanto via Gazzo rappresenti per l intero territorio".



