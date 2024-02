Concerto per Mameli al Carlo Felice con Filarmonica Sestrese

Ci sarà anche la Filarmonica Sestrese, che partecipò alla prima esecuzione del "Canto degli Italiani", il 10 dicembre del 1847 in Oregina a a Genova, a suggellare la richiesta del Consiglio Comunale di proclamare Genova "città dell'inno nazionale". La notizia è emersa nel corso della presentazione del concerto "Genova città dell'Inno", che si terrà al Teatro Carlo Felice, mercoledì 21 febbraio, alle 20,15 con ingresso gratuito. Un'occasione per celebrare la storia e l'arte musicale dell'Inno di Mameli. "Con grande orgoglio abbiamo deciso di celebrare insieme alla Filarmonica Sestriese i 170 anni dell'Inno di Mameli - ha ricordato l'assessore alle Tradizioni Paola Bordilli - mentre è in corso l'iter per proclamare Genova Città dell'inno nazionale. Ci sembrava doveroso rendere omaggio al nostro inno nazionale, a Genova, e a tutti i genovesi, a partire da Goffredo Mameli e Michele Novaro, fino ai giovani d'oggi per creare le condizioni utili a far nascere nelle nuove generazioni quel senso di appartenenza nazionale di cui c'è tanto bisogno". Un momento anche per ricordare il forte impegno che la Società Filarmonica di Sestri ha avuto anche negli anni del Risorgimento. "La nostra banda, fra le prime di allora - ha ricordato il presidente Roberto Parodi - partecipò alla processione fino ad Oregina, in occasione del 101esimo anniversario della rivolta contro gli austriaci. Noi abbiamo un testo del "canto degli italiani" del 1899 che è la seconda edizione perché la prima non fu stampata a causa della censura".

Il programma, curato dal maestro Matteo Bariani, oltre all'inno di Mameli prevede una particolare versione dell'Ave Maria di Agostino Dodero, con Eliano Calamaro al violino solista, il "Brindisi" da "La Traviata' di Giuseppe Verdi, con le voci di Elisabetta Isola e Silvano Santagata, una riedizione speciale della suite della saga "Star Wars" e la prima nazionale del poema sinfonico "Le Jardin de las Esperides" del compositore spagnolo Josè Suner-Oriola.



