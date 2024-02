"C'è stato un grave incidente" ma è uno scherzo, denunciato

Chiama i soccorsi per un incidente stradale ma è solo uno scherzo. Una burla che è costata una denuncia a un uomo di 49 anni per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme. L'uomo il 7 febbraio sera ha chiamato il numero unico di emergenza segnalando un incidente stradale a Sant'Olcese con tanto di auto cappottata e uomo rimasto incastrato. Sul posto indicato sono arrivate l'ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri che però non hanno trovato alcun incidente e nessun ferito da salvare.





